POL-PDWO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalinspektion Worms

Worms (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen gegen Drogenkriminalität im Bereich Wöllstein und Bingen vor - vier Personen in Untersuchungshaft

Im Rahmen seit April 2025 geführter verdeckter Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Amphetamin in nicht geringer Menge, ist Staatsanwaltschaft und Polizei ein empfindlicher Schlag gelungen. Die Ermittlerinnen und Ermittler nahmen in diesem Zusammenhang einen 57-jährigen Mann aus Bingen fest. Darüber hinaus wurden über zehn Kilogramm Amphetamin, mehrere Hundert Gramm Ecstasy, 1,6 kg Marihuana und mehrere Tausend Euro sichergestellt, die aus dem Drogenhandel stammen dürften. Die Betäubungsmittel sollten durch den Beschuldigten auf einem von ihm organisierten geheimen Techno-Event im Bereich Bingen-Büdesheim in Umlauf gebracht werden. Bereits im Mai 2025 konnten die Ermittler nach umfangreichen vorangegangenen Ermittlungen ein Tätertrio aus Wöllstein, bestehend aus einem 57-jährigen Mann, seiner 45-jährige Ehefrau und einem 56-jährigen Mann festnehmen. Bei ihrer Festnahme konnten 3,5 kg Amphetamin und mehr als 100.000 Euro mutmaßlichen Drogengeldes beschlagnahmt werden. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem 57-jährigen Mann aus Bingen um den Lieferanten des Trios gehandelt hat. Gegen alle vier Personen wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen und sie wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht.

