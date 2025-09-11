POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.09.2025.
Landkreis Peine, Wendeburg (ots)
Unbekannte Täter entwendeten einen Defibrillator.
Wendeburg, Bortfeld, Polterdamm, Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr, 09.09.2025, 10 Uhr bis 10.09.2025, 11:20 Uhr.
Die unbekannte Täterschaft entwendete den am Gebäude der Feuerwache angebrachten Defibrillator und verursachten dadurch einen Schaden von 2.000 Euro. Hinweise zur Täterschaft nimmt die Polizei Wendeburg unter der Telefonnummer 05303 990890 entgegen.
