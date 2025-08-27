PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WOB: Zwei Kinder auf einem Pedelec - 9-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mörse, Heinrich-Deumeland-Straße 26.08.2025, 19.35 Uhr

Am Dienstagabend fuhr ein 11 Jahre alter Junge auf einem Pedelec auf dem Bürgersteig der Heinrich-Deumeland-Straße in Richtung Salzwedeler Straße. Sein 9-jähriger Freund saß vor ihm auf dem Fahrradrahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 9-Jährige plötzlich mit seinem Fuß in die Speichen des Vorderrades, woraufhin beide mit dem Fahrrad stürzten. Beide Jungen trugen keinen Fahrradhelm. Dabei zog sich der 9 Jahre alte Junge schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden. Der minderjährige Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt ebenfalls im Klinikum behandelt.

