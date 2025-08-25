Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sachbeschädigung am Polizeidienstgebäude in Schöningen

Schöningen (ots)

Schöningen, Burgplatz

21.08.2025, 20:00 Uhr - 22.08.2025, 06:00 Uhr

Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Freitag das Gebäude des Polizeikommissariats Schöningen auf dem Schöninger Burgplatz. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter beschmierten unter anderem die hölzerne Eingangstür des Gebäudes mit Farbe.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell