Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brandstiftung - 43-Jähriger zündet Holzpalette vor Wohnhaus an

Helmstedt (ots)

Klein Twülpstedt, Fliederweg

24.08.2025, 03:45 Uhr

Ein 43-Jähriger entzündete in den frühen Morgenstunden des Sonntags eine vor einem Einfamilienhaus im Fliederweg in Klein Twülpstedt abgestellte Holzpalette. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Am frühen Sonntagmorgen verständigte eine Zeugin die Berufsfeuerwehr, da sie die brennende Fassade eines Einfamilienhauses wahrgenommen hatte.

Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Bahrdorf, Velpke, Groß Twülpstedt und Klein Twülpstedt wurden umgehend zum Einsatzort entsandt und begannen mit den Löscharbeiten. Des Weiteren konnten die im Haus schlafenden 33 und 40 Jahre alten Hauseigentümer sowie ihre beiden Kinder durch Kammeraden der Feuerwehr geweckt und unverletzt aus dem Haus evakuiert werden. Die brennende Palette konnte nach kurzer Zeit vollständig gelöscht werden. Durch das Feuer entstand ein Gebäudeschaden in noch unbekannter Höhe. Polizeibeamte konnten noch während der Löscharbeiten einen 43-Jährigen am Brandort antreffen, welcher die Brandstiftung umgehend einräumte. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeidienststelle in Helmstedt gebracht.

Ermittlungen ergaben, dass der 43-Jährige sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte am Montagvormittag keinen Antrag auf einen Untersuchungshaftbefehl.

Schlussendlich wurde der 43-Jährige in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell