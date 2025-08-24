Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pressebericht der PI Wolfsburg/Helmstedt für den Zeitraum 23.08.25-24.08.2025 für den Bereich Wolfsburg

Wolfsburg (ots)

Einbruch in ein Einfamilienhaus, Wolfsburg, Hohensteinstraße 23.08.2025, 05:00 h Ein bisher unbekannter Täter gelangt durch eine Terassentür in das Einfamilienhaus. Die Bewohnerin bemerkt die Tat. Als der Täter dieses wahrnimmt flüchtet er ohne Diebesgut durch die Terrassentür aus dem Haus. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen haben bisher nicht zur Feststellung des Täters geführt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg, Tel. 05361-4646-0, entgegen.

Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe, Wolfsburg, Berliner Ring 23.08.25, 23:52 h Durch einen noch zu ermittelnden Täter ist die Schaufensterscheibe eines Lebensmittelmarktes im Berliner Ring in Wolfsburg beschädigt worden. Anschließend entfernt sich die Person unerkannt vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg, Tel. 05361-4646-0.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin 23.08.2025, 17:53 h, Wolfsburg, Berliner Brücke Die Fahrerin eines Pedelecs überquert ordnungsgemäß über den Radweg die Auffahrt zur Berliner Brücke. Sie wird von einem PKW erfasst. Im Zuge des Unfalls erleidet die Fahrerin des Pedelecs leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 1500,-EUR geschätzt.

Ein PKW landet im Straßengraben

Wolfsburg, Landesstraße 294, 23.08.2025, 22:15 h Der 21jährige Fahrzeugführer eines VW Passat befährt die L 294 zwischen Hattorf und Mörse. Er schätzt die Geschwindigkeit des vorausfahrenden PKW offenbar nicht richtig ein und er kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das vorausfahrende Fahrzeug hat aufgrund einer entgegenkommenden Landmaschine die Geschwindigkeit verringert. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden fährt er mit seinem PKW in den Straßengraben. Eine Insassin in dem PKW erleidet leichte Verletzungen. Am PKW ist Sachschaden entstanden. Das Fahrzeug ist durch einen Abschleppdienst geborgen worden.

