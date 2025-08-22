Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Frontalzusammenstoß auf Landesstraße - Drei Personen verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hehlingen, Landesstraße

21.08.2025, 15.30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 290 bei Hehlingen wurden zwei beteiligte Personen (17 und 25 Jahre) leicht verletzt. Ein 41-Jähriger Pkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Unfallstelle war mehrere Stunden gesperrt.

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 25 Jahre alter Golf-Fahrer in Begleitung eines 17-Jährigen die L 290 von Reislingen kommend in Richtung Hehlinger Kreisel. Zeitgleich kam ein 41 Jahre alter Golf-Fahrer aus dem Kreisel und fuhr in Richtung Reislingen. Aus bisher unbekannter Ursache kam der 25-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem ihm entgegenkommenden Golf-Fahrer. Alle Beteiligten wurden dabei verletzt und mussten mit Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell