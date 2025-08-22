PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Frontalzusammenstoß auf Landesstraße - Drei Personen verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hehlingen, Landesstraße

21.08.2025, 15.30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 290 bei Hehlingen wurden zwei beteiligte Personen (17 und 25 Jahre) leicht verletzt. Ein 41-Jähriger Pkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Unfallstelle war mehrere Stunden gesperrt.

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 25 Jahre alter Golf-Fahrer in Begleitung eines 17-Jährigen die L 290 von Reislingen kommend in Richtung Hehlinger Kreisel. Zeitgleich kam ein 41 Jahre alter Golf-Fahrer aus dem Kreisel und fuhr in Richtung Reislingen. Aus bisher unbekannter Ursache kam der 25-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem ihm entgegenkommenden Golf-Fahrer. Alle Beteiligten wurden dabei verletzt und mussten mit Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 11:54

    POL-WOB: Raub von Halsketten - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße 20.08.2025, 16.30 Uhr und 19.45 Uhr Am Mittwochnachmittag wurden einem 61-jährigen Mann und einer 34 Jahre alten Frau im Abstand von drei Stunden in der Porschestraße die Halsketten geraubt. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 20 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig festgenommen werden. Am vergangenen ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:00

    POL-WOB: Brand auf Balkon - Polizei ermittelt

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Cottbuser Straße 21.08.2025, 16:46 Uhr Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am späten Donnerstagnachmittag ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Cottbuser Straße in Wolfsburg in Brand. Ein Anwohner bemerkte die Flammen auf dem Balkon und alarmierte daraufhin sofort die Feuerwehr. Diese rückte umgehend zum Brandort aus und konnte das Feuer kurze Zeit später vollständig löschen. ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:58

    POL-WOB: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Kreuzheide-Nord, Emil-Nolde-Straße 20.08.2025, 14:00 - 14:30 Uhr Falsche Wasserwerker brachten am Mittwochnachmittag eine Wolfsburger Seniorin in der Emil-Nolde-Straße um ihr Erspartes. Unter dem Vorwand, dass es in der Nachbarschaft einen Wasserschaden gegeben habe und man nun auch bei ihr die Anschlüsse überprüfen müsse, verschaffte sich der vermeintliche Mitarbeiter eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren