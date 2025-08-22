PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WOB: Brand auf Balkon - Polizei ermittelt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Cottbuser Straße

21.08.2025, 16:46 Uhr

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am späten Donnerstagnachmittag ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Cottbuser Straße in Wolfsburg in Brand.

Ein Anwohner bemerkte die Flammen auf dem Balkon und alarmierte daraufhin sofort die Feuerwehr. Diese rückte umgehend zum Brandort aus und konnte das Feuer kurze Zeit später vollständig löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Durch den Brand wurden Teile der Fassade des Mehrfamilienhauses sowie das auf dem Balkon befindliche Mobiliar beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach jetzigem Kenntnisstand auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Brandermittler des 1. Fachkommissariats der Polizei Wolfsburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

