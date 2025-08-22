Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Schwerverletzte bei Unfall - Verursacher missachtet Rotlicht an Kreuzung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Oebisfelder Straße

22.08.2025, 18.27 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend wurden zwei Personen (18 und 19 Jahre) schwer verletzt. Der 25-jährige Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 18-Jährige in Begleitung eines Freundes mit seinem Pkw die Linksabbiegerspur der Oebisfelder Straße und musste an der sogenannten Badelandkreuzung zunächst anhalten. Als die Ampel für ihn Grün zeigte fuhr er an, um nach links in den Allerpark abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam aus Richtung Wolfsburg der 25 Jahre alte Golf-Fahrer und fuhr, nach Zeugenaussagen, unter Missachtung des Rotlichts mit hoher Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich in Richtung Vorsfelde. Dabei stieß er mit dem abbiegenden Pkw des 18-Jährigen zusammen.

Der Fahrer und der Beifahrer erlitten schwere Verletzungen, der Unfallverursacher verletzte sich nach bisherigen Erkenntnissen leicht.

Die beiden Pkw-Fahrer wurden mit Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Der schwerverletzte Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfallsachbearbeiter der Polizei fertigten an der Unfallstelle umfangreiche Fotoaufnahmen.

Gegen 21.10 Uhr erschien ein bestellter Gutachter vor Ort und nahm seine Arbeit auf. Dazu wurde mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr die Unfallstelle ausgeleuchtet.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell