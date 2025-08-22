PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Schwerverletzte bei Unfall - Verursacher missachtet Rotlicht an Kreuzung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Oebisfelder Straße

22.08.2025, 18.27 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend wurden zwei Personen (18 und 19 Jahre) schwer verletzt. Der 25-jährige Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 18-Jährige in Begleitung eines Freundes mit seinem Pkw die Linksabbiegerspur der Oebisfelder Straße und musste an der sogenannten Badelandkreuzung zunächst anhalten. Als die Ampel für ihn Grün zeigte fuhr er an, um nach links in den Allerpark abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam aus Richtung Wolfsburg der 25 Jahre alte Golf-Fahrer und fuhr, nach Zeugenaussagen, unter Missachtung des Rotlichts mit hoher Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich in Richtung Vorsfelde. Dabei stieß er mit dem abbiegenden Pkw des 18-Jährigen zusammen.

Der Fahrer und der Beifahrer erlitten schwere Verletzungen, der Unfallverursacher verletzte sich nach bisherigen Erkenntnissen leicht.

Die beiden Pkw-Fahrer wurden mit Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Der schwerverletzte Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfallsachbearbeiter der Polizei fertigten an der Unfallstelle umfangreiche Fotoaufnahmen.

Gegen 21.10 Uhr erschien ein bestellter Gutachter vor Ort und nahm seine Arbeit auf. Dazu wurde mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr die Unfallstelle ausgeleuchtet.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 13:54

    POL-WOB: Frontalzusammenstoß auf Landesstraße - Drei Personen verletzt

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Hehlingen, Landesstraße 21.08.2025, 15.30 Uhr Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 290 bei Hehlingen wurden zwei beteiligte Personen (17 und 25 Jahre) leicht verletzt. Ein 41-Jähriger Pkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Unfallstelle war mehrere Stunden gesperrt. Am Donnerstagnachmittag befuhr ein ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:54

    POL-WOB: Raub von Halsketten - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße 20.08.2025, 16.30 Uhr und 19.45 Uhr Am Mittwochnachmittag wurden einem 61-jährigen Mann und einer 34 Jahre alten Frau im Abstand von drei Stunden in der Porschestraße die Halsketten geraubt. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 20 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig festgenommen werden. Am vergangenen ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:00

    POL-WOB: Brand auf Balkon - Polizei ermittelt

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Cottbuser Straße 21.08.2025, 16:46 Uhr Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am späten Donnerstagnachmittag ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Cottbuser Straße in Wolfsburg in Brand. Ein Anwohner bemerkte die Flammen auf dem Balkon und alarmierte daraufhin sofort die Feuerwehr. Diese rückte umgehend zum Brandort aus und konnte das Feuer kurze Zeit später vollständig löschen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren