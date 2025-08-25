Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in Kleingartenverein

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Elzweg

22.08.2025, 15:39 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Freitagnachmittag ein Geräteschuppen sowie mehrere Gartenlauben im Kleingartenverein im Elzweg in Helmstedt in Brand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mehrere Zeugen nahmen die starke Rauchentwicklung wahr und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Die kurze Zeit später vor Ort eingetroffenen Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehren Helmstedt, Barmke, Emmerstedt, Mariental, Grasleben und Offleben-Reinsdorf begannen sofort mit den Löscharbeiten und konnten den Brand schlussendlich vollständig löschen.

Der Geräteschuppen sowie eine Gartenlaube wurden durch das Feuer vollständige zerstört, zwei weitere Gartenlauben wurden teilweise stark beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Wie genau es zu dem Brand kam, ist Bestandteil aktueller Ermittlungen.

Während der Löscharbeiten war die Kantstraße zeitweise voll gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361 46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

