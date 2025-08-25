Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwerer Unfall auf der L 290 - Pkw-Fahrer tödlich verletzt

Königslutter (ots)

Königslutter, Landesstraße 290

25.08.2025, 12.26 Uhr

Am Montagmittag befuhr ein 58-jähriger Mann aus Braunschweig mit seinem Peugeot die Landesstraße 290 von Sambleben kommend in Richtung Königslutter. In einer leichten Linkskurve kam der Pkw-Fahrer aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Unfallstelle in beide Richtungen bis 14.45 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell