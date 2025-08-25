PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwerer Unfall auf der L 290 - Pkw-Fahrer tödlich verletzt

Königslutter (ots)

Königslutter, Landesstraße 290

25.08.2025, 12.26 Uhr

Am Montagmittag befuhr ein 58-jähriger Mann aus Braunschweig mit seinem Peugeot die Landesstraße 290 von Sambleben kommend in Richtung Königslutter. In einer leichten Linkskurve kam der Pkw-Fahrer aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Unfallstelle in beide Richtungen bis 14.45 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
  • 25.08.2025 – 12:53

    POL-WOB: Sachbeschädigung am Polizeidienstgebäude in Schöningen

    Schöningen (ots) - Schöningen, Burgplatz 21.08.2025, 20:00 Uhr - 22.08.2025, 06:00 Uhr Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Freitag das Gebäude des Polizeikommissariats Schöningen auf dem Schöninger Burgplatz. Die Polizei sucht Zeugen. Die unbekannten Täter beschmierten unter anderem die hölzerne Eingangstür des Gebäudes mit Farbe. Zeugen, die die Tat ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:52

    POL-WOB: Brand in Kleingartenverein

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Elzweg 22.08.2025, 15:39 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Freitagnachmittag ein Geräteschuppen sowie mehrere Gartenlauben im Kleingartenverein im Elzweg in Helmstedt in Brand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Mehrere Zeugen nahmen die starke Rauchentwicklung wahr und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Die kurze Zeit später vor Ort eingetroffenen Kammeraden der ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:49

    POL-WOB: Brandstiftung - 43-Jähriger zündet Holzpalette vor Wohnhaus an

    Helmstedt (ots) - Klein Twülpstedt, Fliederweg 24.08.2025, 03:45 Uhr Ein 43-Jähriger entzündete in den frühen Morgenstunden des Sonntags eine vor einem Einfamilienhaus im Fliederweg in Klein Twülpstedt abgestellte Holzpalette. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Am frühen Sonntagmorgen verständigte eine Zeugin die Berufsfeuerwehr, da sie die brennende Fassade ...

    mehr
