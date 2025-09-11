Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.09.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Unfallverursacher stand offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Wolfenbüttel, Friedrich-Ebert-Straße, 10.09.2025 gegen 20:20 Uhr.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 35-jähriger Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte hierdurch einen Schaden. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen und aufgrund der Gesamtumstände davon aus, dass eine mögliche Beeinflussung durch Drogen zumindest mitverantwortlich für den Unfall war. Die Höhe des Sachschadens beträgt mindestens 6.500 Euro. Die Polizei veranlasste daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und stellte seinen Führerschein sicher.

