POL-CUX: Berauscht unterwegs

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven/Altenwalde/Wingst. Gestern kam es in Cuxhaven-Altenwalde und in der Wingst zu zwei schweren Verkehrsunfällen. Gegen 13:45 Uhr kam es an der Straße Am Möhlendiek/Einmündung L135 in Cuxhaven-Altenwalde zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Mann aus der Wurster Nordseeküste missachtete hier die Vorfahrt einer 30-jährigen ...

mehr