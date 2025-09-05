PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen vor der Citywache

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Vergangenen Sonntag (31.08., 17.00 - 17.30 Uhr) kam es unmittelbar vor der Citywache, an der Einmündung Moltkestraße/ Königstraße, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 75-jährigen Radfahrerin und einer bislang unbekannten E-Scooter-Fahrerin.

Den Erkenntnissen zufolge befuhr die Gütersloherin mit ihrem Fahrrad die Moltkestraße und beabsichtigte nach links auf Königstraße einzubiegen. Unvermittelt kreuzte von links kommend eine bislang unbekannte Scooter-Fahrerin die Einmündung. Die 75-Jährige konnte nur durch eine Notbremsung eine Kollision verhindern, verlor die Kontrolle und stürzte. Die etwa 17 - 18-jährige E-Scooter-Fahrerin setzte derweil ihre Fahrt fort, ohne sich weiter um die gestürzte Seniorin zu kümmern. Zu einem späteren Zeitpunkt begab sich die leicht verletzte 75-Jährige selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf die bislang unbekannte E-Scooter-Fahrerin geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

