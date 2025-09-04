Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl eines Skoda Fabia an der Osningstraße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Bislang unbekannte Täter haben am frühen Mittwochabend (03.09., 18.30 - 22.30 Uhr) ein Auto an der Osningstraße gestohlen. Das Fahrzeug stand zuvor verschlossen am Straßenrand, zwischen den Straßen Humpenweg und Mittelstraße. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen grauen Skoda Fabia, Baujahr 2012. An dem Fahrzeug waren bis zum Diebstahl die Kennzeichen OS-SD 9514 angebracht.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Diebstahl machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell