POL-GT: Fenster eingeschlagen - Einbruch an der Avenwedder Straße
Gütersloh (ots)
Gütersloh (FK) - Mittwoch (03.09., 10.30 Uhr - 13.30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Avenwedder Straße im Ortsteil Friedrichsdorf ein. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Täter eine Scheibe des Hauses ein und entwendeten anschließend Uhren.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Mittwoch verdächtige Beobachtungen an der Avenwedder Straße im Friedrichsdorfer Ortskern gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
