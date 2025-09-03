POL-GT: 78-jähriger Krankenfahrstuhlfahrer nach Unfall verstorben
Gütersloh (ots)
Steinhagen (MK) - Am Samstagabend (30.08.) stürzte ein 78-jähriger Mann aus Steinhagen mit einem Krankenfahrstuhl im Bereich der Sandforther Straße im Ortsteil Brockhagen (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6107904). Der Mann wurde zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert.
Heute (03.09.) verstarb der Steinhagener im Krankenhaus.
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell