POL-GT: 78-jähriger Krankenfahrstuhlfahrer nach Unfall verstorben

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Am Samstagabend (30.08.) stürzte ein 78-jähriger Mann aus Steinhagen mit einem Krankenfahrstuhl im Bereich der Sandforther Straße im Ortsteil Brockhagen (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6107904). Der Mann wurde zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert.

Heute (03.09.) verstarb der Steinhagener im Krankenhaus.

