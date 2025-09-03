Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Seniorenheim - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich von Montag auf Dienstag (01.09., 17.30 Uhr - 02.09., 08.15 Uhr) gewaltsam Zutritt in die Büroräume eines Seniorenheims an der Neuenkirchener Straße verschafft. Die Einbrecher gelangten durch ein Fenster in die Räume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand wurde Bargeld gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen rund um die Neuenkirchener Straße/ Tiefenweg? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

