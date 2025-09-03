Polizei Gütersloh

POL-GT: 16-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Dienstagnachmittag (02.09., 17.55 Uhr) stürzte ein 16-jähriger Rietberger mit seinem E-Scooter auf der Gütersloher Straße. Der 16-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Rietberger vermutlich unter Drogeneinfluss gefahren ist. Ein entsprechender Drogenvortest war ebenfalls positiv. Im Krankenhaus wurde dem Jugendlichen Blut abgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu dem genauen Unfallhergang machen können. Hinweise dazu werden unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

