Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeugführer vergisst Zapfpistole nach dem Tanken - Zapfsäule enorm beschädigt ++++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am Dienstagabend (02.09.2025) tankte gegen 20:15 Uhr ein 45-jähriger Bremerhavener seinen PKW BMW an einer Tankstelle in Dorum. Nach dem Tanken vergaß er die Zapfpistole wieder einzuhängen und fuhr mit seinem Pkw an. Hierbei wurde die Tankanlage enorm beschädigt. Die genaue Schadenssumme ist nicht bekannt. Der BMW des Bremerhaveners blieb unbeschädigt.

Ritterhude/BAB27. Am Mittwoch den 03.09.2025 kam es gegen 00:15 Uhr auf der BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode kurz vor der Anschlussstelle Ihlpohl zu einem Unfall. Ein 23-jähriger Schwaneweder verlor nach einem Überholvorgang die Kontrolle über seinen PKW Audi und kollidierte mehrfach mit den Schutzplanken der Autobahn.

Ursache hierfür dürfte die Alkoholisierung des jungen Mannes gewesen sein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab beinahe 3 Promille. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Der junge Mann wurde zur Beobachtung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Sachschaden dürfte im mittleren vierstelligen Eurobereich liegen.

