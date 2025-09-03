Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Illegale Abfallentsorgung in Loxstedt-Fleeste - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Fleeste. Am Dienstag, 02.09.2025, gegen 19:45 Uhr, meldete ein Anwohner aus Stotel eine illegale Müllentsorgung in Loxstedt-Fleeste, Fleester Straße, in einem Feldweg nahe der Autobahnüberführung.

Bei einer Überprüfung durch die Einsatzkräfte wurde diverser Sperrmüll (u.a. ein Sofa, Kühlschrank), sowie mehrere Altreifen samt Felge aufgefunden. Gibt es Zeugen die Beobachtungen zum Vorfall gemacht haben? Dann werden diese gebeten sich bei dem Polizeikommissariat in Schiffdorf unter der Nummer 04706 9480 zu melden.

