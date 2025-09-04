Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der Kreuzung Stadtring Kattenstroth/ Neuenkirchener Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstagmorgen (04.09., 09.14 Uhr) kam es auf der Kreuzung Stadtring Kattenstroth/ Neuenkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin und eine Autofahrerin erlitten dabei Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 63-jährige Rietbergerin mit einem Fahrrad den linken Fahrradweg in Fahrtrichtung Gütersloh. In Höhe der Kreuzung wollte sie an einer Ampel die Neuenkirchener Straße queren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer vom Stadtring nach rechts abbiegenden Ford-C Max-Fahrerin. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen. In der Folge des Unfalls beschädigte die 75-jährige C Max-Fahrerin aus Rietberg zwei weitere Autos, welche an der Ampel vor der Kreuzung auf der Neuenkirchener Straße warteten. Dabei handelte es sich um einen Ford Focus einer 23-jährigen Schloß Holte-Stukenbrockerin und einen Opel Astra einer 73-jährigen Gütersloherin. Die 23-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung bis 10.50 Uhr teilweise voll gesperrt.

