PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl aus Wohnung an der Marienstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein bislang unbekannter Dieb hat am Donnerstagmorgen (04.09., 09.05 Uhr) aus einem Wohnhaus an der Marienstraße eine Handtasche gestohlen. Die Tatzeit konnte aufgrund eines Überwachungssystems eingegrenzt werden.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge, gelangte der Täter durch eine offenstehende Terrassentür in das Wohnhaus. Dort entwendete er die Handtasche mit Dokumenten, EC-Karte sowie einer geringen Menge Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Beschreibung nach trug der Dieb eine dunkle hochgezogene Kapuze und darüber eine helle Steppjacke. Zudem eine dunkelblaue Jeans mit auffällig weißen, ausgeblichenen Bereichen an den Beinen und schwarz/weißen Turnschuhen mit breiter Sohle.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Diebstahl machen oder hatte verdächtige Beobachtungen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Dieb geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 14:35

    POL-GT: Unfall auf der Kreuzung Stadtring Kattenstroth/ Neuenkirchener Straße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Donnerstagmorgen (04.09., 09.14 Uhr) kam es auf der Kreuzung Stadtring Kattenstroth/ Neuenkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin und eine Autofahrerin erlitten dabei Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 63-jährige Rietbergerin mit einem Fahrrad den linken Fahrradweg in Fahrtrichtung Gütersloh. In ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 10:45

    POL-GT: Diebstahl eines Skoda Fabia an der Osningstraße

    Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (MK) - Bislang unbekannte Täter haben am frühen Mittwochabend (03.09., 18.30 - 22.30 Uhr) ein Auto an der Osningstraße gestohlen. Das Fahrzeug stand zuvor verschlossen am Straßenrand, zwischen den Straßen Humpenweg und Mittelstraße. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen grauen Skoda Fabia, Baujahr 2012. An dem Fahrzeug waren bis zum Diebstahl die Kennzeichen OS-SD 9514 ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 10:42

    POL-GT: Fenster eingeschlagen - Einbruch an der Avenwedder Straße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Mittwoch (03.09., 10.30 Uhr - 13.30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Avenwedder Straße im Ortsteil Friedrichsdorf ein. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Täter eine Scheibe des Hauses ein und entwendeten anschließend Uhren. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Mittwoch verdächtige Beobachtungen an der Avenwedder Straße im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren