Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl aus Wohnung an der Marienstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein bislang unbekannter Dieb hat am Donnerstagmorgen (04.09., 09.05 Uhr) aus einem Wohnhaus an der Marienstraße eine Handtasche gestohlen. Die Tatzeit konnte aufgrund eines Überwachungssystems eingegrenzt werden.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge, gelangte der Täter durch eine offenstehende Terrassentür in das Wohnhaus. Dort entwendete er die Handtasche mit Dokumenten, EC-Karte sowie einer geringen Menge Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Beschreibung nach trug der Dieb eine dunkle hochgezogene Kapuze und darüber eine helle Steppjacke. Zudem eine dunkelblaue Jeans mit auffällig weißen, ausgeblichenen Bereichen an den Beinen und schwarz/weißen Turnschuhen mit breiter Sohle.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Diebstahl machen oder hatte verdächtige Beobachtungen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Dieb geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell