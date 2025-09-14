Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 14.09.2025 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Sachbeschädigung an Pkw

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Am Bauerngraben 12.09.2025, 19:45 Uhr - 13.09.2025, 10:10 Uhr Der bislang unbekannte Täter wirkt auf unbekannte Weise auf den rechten Außenspiegel eines an der Straße geparkten Pkw ein. Dadurch knickt der Außenspiegel und ist beschädigt. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannten Beschuldigten eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht/Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, Tiefgarage BrawCarree 13.09.2025, 15:45 Uhr Der Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw-Anhängergespann die Tiefgarage des BrawoCarree. Plötzlich touchierte das Gespann den rechtseitig in gleiche Richtung gehenden Fußgänger. Die Person wurde leicht am Fuß und der Schulter verletzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich jedoch von der Verkehrsunfallörtlichkeit ohne sich nach dem Befinden des Fußgängers zu informieren oder sonstige Maßnahmen zur Schadensregulierung zu treffen. Der verletzte Fußgänger wurde von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort ambulant medizinisch versorgt. Die eingesetzten Beamten konnten aufgrund des übermittelten Kennzeichens des Anhängers den Fahrzeugführer aufsuchen und feststellen. Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person 38228 Salzgitter/Reppner, Lesser Straße 13.09.2025, 15:04 Uhr Eine Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw (Audi) die Straße in Richtung Lesse und beabsichtigte die Vorfahrtstraße nach links zu folgen. Dies übersieht der entgegenkommende Fahrzeugführer aus der einmündenden Straße, aus Barbecke kommend, und fährt mit seinem Pkw (Ford) geradeaus in die Vorfahrtstraße. Es kommt zum Zusammenstoß beider Pkw. Die Fahrzeugführerin und der Beifahrer des Audi, sowie die Beifahrerin des Ford wurden leicht verletzt. Bis auf den Beifahrer des Audis wurden die anderen beiden verletzten Personen zu weiteren medizinischen Untersuchungen mittels Rettungswagen dem hiesigen Helios Klinikum zugeführt. Gegen den Fahrzeugführer des Ford wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße, Kreuzungsbereich Lichtenberger Straße 13.09.2025, 21:56 Uhr Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw (VW) die Neißestraße in Salzgitter. Als dieser nach links in die Lichtenberger Straße abbog, übersah er den zur selben Zeit querenden Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger leicht verletzt wurde. Gegen den Fahrzeugführer des VW wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

