Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.09.2025.

Peine (ots)

Verkehrsunfall forderte eine leicht verletzte Person.

Ilsede, Groß-Lafferde, Ludwig-Jahn-Straße, Bundesstraße 444, Kommerzienrat-Behrens-Straße, 14.09.2025, 18:20 Uhr.

Ermittlungen ergaben, dass ein 25-jähriger Fahrer eines Pkw die Kommerzienrat-Behrens-Straße befuhr. Der Mann beabsichtigte, nach rechts auf die Ludwig-Jahn-Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 42-jährigen Radfahrer. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Er musste mit einem Rettungswagen in das örtliche Klinikum verbracht werden. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 5.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell