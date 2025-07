Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 27.07.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall:

Am 25.07.2025, ca. 17:40 Uhr, befuhr ein männlicher Verkehrsteilnehmer die B248 und beabsichtigte im weiteren Verlauf der Fahrbahn, im Einmündungsbereich auf die B82 aufzufahren. Aufgrund der Witterungslage und der nicht angepassten Geschwindigkeit verlor dieser dann kurzzeitig die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dabei ein Verkehrszeichen, welches auf der dortigen Verkehrsinsel aufgestellt war. Es entstand sowohl geringer Sachschaden am Pkw als auch am Verkehrsschild.

Taschendiebstahl:

Vor dem Hintergrund eines Geldbörsendiebstahls zum Nachteil einer 82-jährigen Mitbürgerin warnt die Polizei erneut und eindringlich vor Taschendieben, welche insbesondere im Gedränge, in Geschäften oder in öffentlichen Verkehrsmitteln zuschlagen. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei u.a. Zahlungsmittel und andere Wertsachen immer eng am Körper zu tragen. Nutzen Sie zudem verschlossene Innentaschen und lassen Sie beispielsweise niemals Wertgegenstände unbeaufsichtigt in Einkaufswägen zurück.

Verkehrsunfall:

Am 26.07.2025, ca. 15:30 Uhr, befuhr ein männlicher Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw den Parkplatz der Volksbank in Seesen und touchierte beim Rangieren seines Fahrzeugs in eine Parklücke die dortige Schrankanlage. Es entstand sowohl geringer Sachschaden am Pkw als auch an der technischen Einrichtung.

Abflammen:

Aufgrund eines Flächenbrandes wurde die Feuerwehr am 26.07.2025 (ca. 14:00 Uhr) in die Kampstraße 1 (Kath. Pfarramt Maria Königin) gerufen. Hintergrund waren zuvor dort stattgefundene Flämmarbeiten, durch die unbeabsichtigt ein Holzzaun in Brand geraten war. Durch einen Schnellangriff der Freiwilligen Feuerwehr Seesen konnte das Feuer umgehend gelöscht werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden - ein nahestehendes Gebäude blieb unversehrt. In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr eindringlich darauf hin, dass bei anhaltender Trockenheit auf die Unkrautvernichtung (durch Abflammen) zu verzichten ist.

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf:

Am 26.07.2025 (ca. 20:45 Uhr) befuhr ein 16-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Engelader Straße in Fahrtrichtung Engelade. Aus dem Zufahrtsbereich der Sehusa-Wasserwelt bog zum selben Zeitpunkt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach links auf die Engelader Straße und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Heranwachsenden. Um eine Fahrzeugkollision zu vermeiden, wich der 16-Jährige dem hellen Pkw aus, verlor dabei kurzzeitig die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht.

Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich mit seinem hellen Pkw in Fahrtrichtung Engelade, ohne zuvor seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen.

Es entstand geringer Sachschaden am Kleinkraftrad des leichtverletzten Heranwachsenden, welcher für seine abschließende medizinische Behandlung dem Klinikum zugeführt wurde.

i.A. Ennens, PK

