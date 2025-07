Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Fahrrad nach unbefugtem Gebrauch wieder beim Eigentümer

Goslar (ots)

Am 25.07.2025, gegen 09:45 Uhr, stellte der Eigentümer sein E-Mountainbike der Marke Orbea in grau unverschlossen vor dem EDEKA in der Hildesheimer Straße in Goslar ab. Als er kurze Zeit später wieder aus dem Laden zurückkehrte, war das Fahrrad nicht mehr vor Ort. Das E-Mountainbike konnte gegen 10:30 Uhr ebenfalls unverschlossen am Bahnhof Goslar durch eine Funkstreifenwagenbesatzung entdeckt werden und anschließend dem glücklichen Eigentümer übergeben werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs eingeleitet.

