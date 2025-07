Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Riskante Überholmanöver

Goslar (ots)

Braunlage: Am 19.07.2025 kam es gegen 10:45 Uhr entlang der B27 zwischen Oderhaus und Braunlage zu einem riskanten Überholmanöver. Ein dunkler Audi aus dem Zulassungsbezirk Kassel überholte an der Steigung bei Trutenbeek trotz Gegenverkehr. Der Gegenverkehr und das Fahrzeug, dass durch den Audi überholt wurde, haben ausweichen müssen, um einen Unfall zu verhindern. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

