POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Oberharz vom 27.07.2025

Goslar (ots) - Am 25.07.2025, gegen 09:45 Uhr, stellte der Eigentümer sein E-Mountainbike der Marke Orbea in grau unverschlossen vor dem EDEKA in der Hildesheimer Straße in Goslar ab. Als er kurze Zeit später wieder aus dem Laden zurückkehrte, war das Fahrrad nicht mehr vor Ort. Das E-Mountainbike konnte gegen 10:30 Uhr ebenfalls unverschlossen am Bahnhof Goslar durch eine Funkstreifenwagenbesatzung entdeckt werden ...

