Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Krad Unfall mit 1 x schwer Verletzten

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Am Samstag, dem 26.07.2025 befährt gegen 15.45 Uhr ein 34jähriger aus Bovenden als zweiter einer dreier Krad Gruppe mit seinem Krad Yamaha die Landesstraße 519 aus Richtung Bundesstraße 27/Oderhaus kommend, in Richtung St. Andreasberg. Im Verlauf einer Linkskurve kommt er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, sowie, für die Straßenverhältnisse unangepasster zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzt in den dortigen Straßengraben. Hierbei verletzt er sich schwer und wird mit dem Rettungshubschrauber Christoph 37 einem Krankenhaus im Südharz zugeführt. Am Krad Yamaha entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Landesstraße 519 war für den Zeitraum der Bergung und Unfallaufnahme voll gesperrt. Aufgrund des Ausflugsverkehrs und bereits bestehender Sperrungen, entstand ein erheblicher Rückstau in beiden Richtungen.

i.A. Richter, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell