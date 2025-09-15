Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.09.2025.

Peine (ots)

Unbekannte Täterschaft drang in ein Einfamilienhaus ein.

Peine, Ortsteil Vöhrum, Veilchenweg, 11.09.2025, 9:30 Uhr bis 14.09.2025, 14:15 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte das Fenster eines Wohnhauses aufgehebelt und sich somit den widerrechtlichen Zutritt in die Räume verschafft. Nachdem Behältnisse nach Wertsachen durchwühlt bzw. durchsucht wurden, konnte die Täterschaft Schmuck und Werkzeug erbeuten. Es entstand ein Schaden von mindestens 4.200 Euro.

Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell