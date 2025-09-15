PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.09.2025.

Peine (ots)

Unbekannte Täterschaft drang in ein Einfamilienhaus ein.

Peine, Ortsteil Vöhrum, Veilchenweg, 11.09.2025, 9:30 Uhr bis 14.09.2025, 14:15 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte das Fenster eines Wohnhauses aufgehebelt und sich somit den widerrechtlichen Zutritt in die Räume verschafft. Nachdem Behältnisse nach Wertsachen durchwühlt bzw. durchsucht wurden, konnte die Täterschaft Schmuck und Werkzeug erbeuten. Es entstand ein Schaden von mindestens 4.200 Euro.

Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 12:30

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.09.2025:

    Wolfenbüttel (ots) - Trunkenheit im Verkehr Wolfenbüttel, Lange Straße, 14.09.2025, gegen 23:45 Uhr Ein 39-jähriger führte einen Pkw Ford Focus im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und untersagte ihm die Weiterfahrt. ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:27

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.09.2025.

    Peine (ots) - Verkehrsunfall forderte eine leicht verletzte Person. Ilsede, Groß-Lafferde, Ludwig-Jahn-Straße, Bundesstraße 444, Kommerzienrat-Behrens-Straße, 14.09.2025, 18:20 Uhr. Ermittlungen ergaben, dass ein 25-jähriger Fahrer eines Pkw die Kommerzienrat-Behrens-Straße befuhr. Der Mann beabsichtigte, nach rechts auf die Ludwig-Jahn-Straße abzubiegen. ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:20

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.09.2025.

    Peine (ots) - Unbekannte Täterschaft drang in ein Einfamilienhaus ein. Peine, Ortsteil Vöhrum, Veilchenweg, 11.09.2025, 9:30 Uhr bis 14.09.2025, 14:15 Uhr. Die unbekannte Täterschaft hatte das Fenster eines Wohnhauses aufgehebelt und sich somit den widerrechtlichen Zutritt in die Räume verschafft. Nachdem Behältnisse nach Wertsachen durchwühlt bzw. durchsucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren