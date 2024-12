POL-ME: Drahtseile über Geh- und Radwege in Erkrath: Zwei weitere Fälle bekannt geworden - Erkrath - 2412079

Polizei Mettmann

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in mehreren Pressemeldungen berichtet hatte, hat ein bislang noch unbekannter Täter mehrere Drahtseile in Erkrath über Geh- und Radwege gespannt. Diese wären nach polizeilicher Einschätzung in der Lage gewesen, Radfahrerinnen oder Radfahrer zu Fall zu bringen und erheblich zu verletzen. Die dazugehörigen Pressemeldungen finden Sie unter den folgenden Links:

Tat 1; (9. Dezember 2024): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5931927

Tat 2: (17. Dezember 2024): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5933059

Tat 3: (18. Dezember 2024): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5934539

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Am heutigen Donnerstag (19. Dezember 2024) wurden der Polizei zwei weitere Fälle gemeldet, in denen jeweils ein Drahtseil über einen Geh- bzw. Radweg gespannt wurde. Der erste Draht wurde an der Sedentaler Straße auf Höhe des dortigen Bürgerhauses entdeckt, der zweite war über einen Wald- und Schotterweg in der Nähe des Schulzentrums an der Rankestraße jeweils zwischen zwei Bäumen angebracht. In beiden Fällen waren die Drähte von Passanten auf einer Seite gelöst worden, sodass diese bei Eintreffen der Polizei bereits auf dem Boden lagen. Mittlerweile zählt die Polizei nun insgesamt fünf Fälle und geht davon aus, dass diese in einem Zusammenhang stehen.

Die Polizei stellte die Drähte sicher und ermittelt aktuell intensiv, um den oder die Täter zu fassen. Zudem nimmt die Polizei die Vorfälle sehr ernst und geht davon aus, dass Radfahrende, die in einen der Drähte hineingefahren wären, durchaus erhebliche Verletzung hätten davontragen können. Ferner appelliert die Polizei, dass Radfahrende aktuell mit besonderer Vorsicht unterwegs sein sollen.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat in Hochdahl verdächtige Beobachtungen gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer für die Taten verantwortliche ist? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

