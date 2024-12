Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden - 2412078

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Das für Hilden zuständige Verkehrskommissariat Süd der Kreispolizeibehörde Mettmann ist aktuell auf der Suche nach dem Geschädigten eines Verkehrsunfalls. Demnach war am Dienstag (17. Dezember 2024) gegen 17 Uhr ein 76-jähriger Hildener mit seinem Ford Kuga über die Oststraße gefahren. Etwa auf Höhe des dortigen Großhändlers ("Selgros") ist der Mann dann nach eigenen Angaben in eine Ausweichbucht gefahren, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Hierbei muss der Kuga nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto zusammengestoßen sein. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, kam jedoch zehn Minuten später zurück, um eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Allerdings konnte er vor Ort kein beschädigtes Auto feststellen, weshalb der Mann selbst die Polizei alarmierte. An dem Kuga entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Polizei bittet den Geschädigten des Verkehrsunfalls um eine Kontaktaufnahme bei der Wache in Hilden unter der Rufnummer 02103 898-6410.

Eine weiterer Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ereignete sich in Hilden bereits am Freitag (13. Dezember 2024): hier war gegen 9:35 Uhr ein 39-jähriger Düsseldorfer über den Westring in Richtung Hülsenstraße gefahren, als ihm ein weißer Transporter mit grüner Aufschrift entgegenkam. Demnach soll der Fahrer des Transporters zu einem Überholvorgang angesetzt haben, weshalb der 39-jährige Düsseldorfer mit seinem BMW 330d nach rechts ausweichen musste. Hierbei wurde der BMW an der Felge beschädigt - es entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Laut Angaben des BMW-Fahrer mussten noch weitere Fahrzeuge dem Transporter ausweichen - die Polizei erhofft sich daher nun Hinweise von möglichen Zeuginnen oder Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

