Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen

Monheim am Rhein

Langenfeld - 2412077

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Mittwoch, 18. Dezember 2024, sind zwei noch unbekannte Täter gegen 21:40 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nähe des Kahlenbergswegs in Ratingen eingebrochen. Die Bewohnerin bemerkte als sie nach Hause kam zwei männliche Täter, die durch den Garten in unbekannte Richtung flüchteten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Zuvor verschafften sich die Täter gewaltsam durch die Terrassentür Zutritt zu den Wohnräumen. Diese durchwühlten sie delikttypisch. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Mittwoch, 18. Dezember 2024, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 9 und 18:15 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Löken" in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Balkontür Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Es wurde Goldschmuck, Uhren und Parfum gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Im Zeitraum von Sonntag, 15. Dezember 2024, gegen 14:30 Uhr, und Mittwoch, 18. Dezember 2024, gegen 15 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Wolfhagener Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Mittwoch, 18. Dezember 2024, versuchte ein noch unbekannter Täter gegen 12:05 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Nähe der Berghausener Straße in Monheim am Rhein einzubrechen. Er beabsichtigte sich durch ein Kellerfenster Zutritt zu verschaffen und entfernte zunächst gewaltsam das Bodengitter des Fensters. Als ein aufmerksamer Anwohner auf ihn aufmerksam wurde, flüchtete er in Richtung Benrather Straße. Er wird beschrieben als: männlich, schlank, mit Vollbart, dunkler Hose und dunkler Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

