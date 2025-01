Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in karitative Räumlichkeiten

Gummersbach (ots)

Zwischen 17 Uhr am 20. Dezember und 14.45 Uhr am 2. Januar sind Unbekannte in die Räumlichkeiten eines gemeinnützigen Vereins in der Wilhelmstraße in der Gummersbacher Innenstadt eingebrochen. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Schränke und entkamen mit einer PlayStation 5, einer Nintendo Switch und einem Beamer. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

