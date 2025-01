Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Einbrüche in Büros

Marienheide (ots)

In einen Lager- und Bürocontainer im Bockelsburger Weg sind Unbekannte zwischen dem 20. Dezember und dem 2. Januar eingebrochen, indem sie gewaltsam das Fenster aufhebelten. Sie entwendeten zwei Notebooks sowie eine Kassette mit mehreren Schlüsseln. Ebenfalls zwischen dem 20. Dezember und 2. Januar sind Einbrecher in ein Firmengebäude in der Straße "Am Krüenberg" eingedrungen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchwühlten das Büro und entwendeten diverse Baugegenstände, darunter eine Akkubohrmaschine, eine Laserwasserwaage, Solarpaneele und eine Kanalkamera. Hinweise zu den Einbrüchen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

