Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannter bedroht 54-Jährigen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise nach einer Bedrohung in einem Parkhaus.

Am Dienstagnachmittag (13:00 Uhr) trafen ein 54-Jähriger aus Bottrop und ein bislang unbekannter Mann in einem Parkhaus Am Hauptbahnhof im Bereich eines Treppenhauses aufeinander. Der unbekannte Mann hatte sich in dem Treppenhaus aufgehalten, der 54-Jährige fragte ihn nach dem Grund des Aufenthaltes.

Im weiteren Verlauf nahm der Mann eine Plastikflasche aus seinem Rucksack und bespritzte den 54-Jährigen mehrfach mit einer Flüssigkeit. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich dabei um Benzin gehandelt haben, die Ermittlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Anschließend lief er auf den 54-Jährigen zu und drohte verbal. Der 54-Jährige lief weg, er blieb unverletzt.

Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Südringcenter.

Personenbeschreibung: männlich, 40 - 50 Jahre alt, ca. 1,75m groß, bekleidet mit grauem Oberteil, grauer Jeanshose, führte zwei Taschen und einen Rucksack mit.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell