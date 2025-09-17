Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Taschendiebstahl gesucht - mit Foto

Recklinghausen (ots)

Am 01. Mai des laufenden Jahres kam es in einem Freizeitpark an der Warner-Allee zum Diebstahl einer Tasche an einem Fahrgeschäft. In der Tasche befanden sich unter anderem ein Smartphone und Kopfhörer. Der Tatverdächtige wurde von einer Videokamera erfasst. Ob der Tatverdächtige auch in Bottrop wohnt ist unbekannt.

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/180726

Wer kann Angaben zu dem Mann auf dem Foto machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell