Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Hohes Einsatzaufkommen für Feuerwehr und Rettungsdienst in Ratingen

Ratingen

Am heutigen Dienstag, den 1. Juli 2025, kam es in Ratingen seit den frühen Morgenstunden zu einer hohen Einsatzdichte für Feuerwehr und Rettungsdienst. Seit 08:00 Uhr wurden rund 70 Einsätze für den Rettungsdienst registriert, wovon neun Einsätze mit Notarztbeteiligung stattfanden. Im Bereich des Brandschutzes stieg die Zahl der Einsätze mittlerweile auf 16.

Im Laufe des Nachmittags entwickelten sich mehrere parallele Einsatzlagen. Auf der Bundesautobahn 44 geriet ein LKW in voller Ausdehnung in Brand. Nahezu zeitgleich wurde ein brennender PKW in der Straße "Am kleinen Rahm" gemeldet. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindert werden. Zusätzlich gab es einen größeren Einsatz auf der Bundesautobahn 3. Ein Reisebus mit über 65 Kindern und 15 Betreuungspersonen war bei den sehr hohen Temperaturen von einer defekten Klimaanlage betroffen. Die Einsatzkräfte leiteten die Kinder in einen gesicherten Bereich und kümmerten sich um deren Betreuung und Versorgung mit Getränken. Ein Kind wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus transportiert, während die übrigen Fahrgäste nach einem Umstieg in ein klimatisiertes Ersatzfahrzeug ihre Reise fortsetzen konnten. Des Weiteren wurde der Führungsdienst der Feuerwehr Ratingen direkt im Anschluss zur Unterstützung bei einem schweren Verkehrsunfall nach Langenfeld alarmiert.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus auch die Rettungsdienste benachbarter Städte, mehrere Notärzte des Kreises Mettmann, die Polizei des Kreises Mettmann sowie die Autobahnpolizei und die Führungsdienste der Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell