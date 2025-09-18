Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Falsche Techniker stehlen Tresor und Schmuck

Recklinghausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer gaben vor das Telefon einer Seniorin überprüfen zu wollen - anschließend fehlten ein Tresor, Schmuck und ein Sparbuch.

Zwei Männer klingelten am Mittwochvormittag bei einer Seniorin an der Haustür In der Miere. Sie erklärten, dass aufgrund von Bauarbeiten in der Nachbarschaft das Telefon der Frau kontrolliert werden müsse. Die Dorstenerin ließ die beiden Männer ins Haus.

Die beiden hielten sich etwa eine halbe Stunde im Gebäude auf. Als sie wieder weg waren, stellte die Frau fest, dass Schmuck fehlte.

Außerdem hatten die Männer einen Tresor aus dem Obergeschoss komplett entwendet. In dem Tresor befand sich ebenfalls Schmuck und ein Sparbuch.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtiger: männlich, sehr schlank, etwa 1,70-1,80m groß, 40-45 Jahre alte, Haare: dunkel, leicht grau, kurz, Kein Bart, trug eine Jeans 2. Tatverdächtiger: männlich, normale Statur, 1,65-1,75m groß - 40-45 Jahre alt, Glatze, kein Bart, trug eine Jeans und eine dunkle, kurze Jacke

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Dieser Fall ist leider kein Einzelfall. Bundesweit gibt es immer wieder Betrugsversuche zum Nachteil älterer Menschen. Viel zu oft gelingt es den Tätern dabei, Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes/Vermögen zu betrügen. Im Kampf gegen die Täter setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über die verschiedenen Maschen (Schockanruf, Enkeltrick, etc.) der Betrüger. Das Projekt "Next Generation" trägt zum Schutz von Seniorinnen und Senioren bei. Nähere Informationen dazu finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell