Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Staufen/Wettelbrunn: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 4943 bei Staufen

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 15.09.2025, gegen 14:20 Uhr befuhr ein 58-jähriger Autofahrer die Kreisstraße 4943 von Staufen kommend in Fahrtrichtung Wettelbrunn/Heitersheim.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug in Vollbrand.

Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle infolge der Schwere seiner Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Anhaltspunkte für eine Fremdbeteiligung.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt über mehrere Stunden gesperrt. Neben den freiwilligen Feuerwehren war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der Verkehrsunfalldienst der Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell