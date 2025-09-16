PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Staufen/Wettelbrunn: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 4943 bei Staufen

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 15.09.2025, gegen 14:20 Uhr befuhr ein 58-jähriger Autofahrer die Kreisstraße 4943 von Staufen kommend in Fahrtrichtung Wettelbrunn/Heitersheim.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug in Vollbrand.

Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle infolge der Schwere seiner Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Anhaltspunkte für eine Fremdbeteiligung.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt über mehrere Stunden gesperrt. Neben den freiwilligen Feuerwehren war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der Verkehrsunfalldienst der Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

