Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Mann soll 19-Jährige in der Bismarckstraße getreten haben - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer Körperverletzung, zum Nachteil einer 19-jährigen Frau, soll es am Donnerstag, 11.09.2025 gegen 11.00 Uhr in der Bismarckstraße, in Höhe eines Möbelhauses, gekommen sein. Eine Zeugin hat laut eigenen Angaben beobachten können, dass eine auf dem Boden liegende Frau von einem Mann getreten wurde. Die 19-Jährige soll sich anschließend losgerissen und entfernt haben. Anschließend konnten beide Parteien auf der Kolpingbrücke festgestellt werden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen sucht weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07751/8316-531 zu melden.

md/öc

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren