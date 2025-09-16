PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Lörrach - Rheinfelden: Von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Lkr. Lörrach - Rheinfelden: Am Montag, 15.09.2025, kam es gegen 15:00 Uhr in der Lörracher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Fahrzeugführer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der VW-Fahrer die B316 von Rheinfelden in Richtung des Ortsteils Degerfelden. Auf Höhe des Ortseingangsschildes kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern, als er wieder auf die Fahrbahn zurücklenkte. In der Folge kam der Wagen erneut nach rechts ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen.

js

