POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Samstag, 13.09.2025, im Zeitraum von 7:15 Uhr bis 8:30 Uhr soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Brückenstraße in Waldshut einen ordnungsgemäß geparkten BMW beschädigt haben. Es entstand Sachschaden von mindesten 2.500 Euro. Das Polizeirevier Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Waldshut ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.
