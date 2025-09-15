POL-FR: Schopfheim: Hydrant angefahren - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Freitag, 12.09.2025, gegen 15:30 Uhr soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Hydranten in Schopfheim in der Dinkelbergstraße an der Einmündung Rebacker gefahren sein. Am Hydranten soll ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR entstanden sein. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher, möglicherweise ein grauer VW Golf besetzt mit zwei jungen Männern, geben können. Das Polizeirevier Schopfheim ist rund um die Uhr 07622 666980 erreichbar.
