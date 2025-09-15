PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zwei Zweiradfahrer stürzen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.09.2025, gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Wehratalstraße in Wehr. Ein 16-jähriger Zweiradfahrer kam aus bislang ungeklärten Gründen zu Fall und blieb auf der Fahrbahn liegen. Eine hinter ihm fahrende 51-jährige Motorradfahrerin versuchte noch auszuweichen, touchierte allerdings den am Boden liegenden 16-Jährigen. Dieser wurde schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf ungefähr 1000 Euro geschätzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort. Die Wehratalstraße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren