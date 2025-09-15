Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zwei Zweiradfahrer stürzen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.09.2025, gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Wehratalstraße in Wehr. Ein 16-jähriger Zweiradfahrer kam aus bislang ungeklärten Gründen zu Fall und blieb auf der Fahrbahn liegen. Eine hinter ihm fahrende 51-jährige Motorradfahrerin versuchte noch auszuweichen, touchierte allerdings den am Boden liegenden 16-Jährigen. Dieser wurde schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf ungefähr 1000 Euro geschätzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort. Die Wehratalstraße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

