Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Waltershofen: Überfall auf Fußgänger mit Hund - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 13.09.2025, kam es in Waltershofen zu einem Übergriff auf einen 66-jährigen Fußgänger, der mit seinem Hund auf einem Feldweg in der Nähe des Weinfestes unterwegs war.

Der Fußgänger sei durch zwei unbekannte männliche Täter, die plötzlich aus einem Maisfeld kamen, zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden. Nachdem der Fußgänger die Herausgabe verweigert habe, sei ihm unmittelbar in das Gesicht geschlagen worden, wodurch er zu Boden stürzte.

Passanten, die auf dem Nachhauseweg vom Waltershofener Weinfest waren, fanden den Fußgänger auf und verständigten die Polizei. Der 66-Jährige wurde leicht verletzt. Seinen Angaben zufolge wurde ihm nichts entwendet.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

ca. 18-20 Jahre alt, ca. 1,80-1,85 Meter groß, dünne Statur, dunkel bekleidet, einer trug einen dunklen Vollbart, einer einen dunklen Dreitagebart, beide sprachen Deutsch ohne Akzent

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei Freiburg rund um die Uhr entgegen:0761/882-2880

