Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Vauban: Fußgängerin bei Verkehrsunfall mit Lastwagen schwer verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Eine 64-jährige Fußgängerin wurde am Samstagmittag, 13.09.2025, kurz nach 12:15 Uhr am Paula-Modersohn-Platz im Freiburger Stadtteil Vauban schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Lastwagen den Paula-Modersohn-Platz in westliche Richtung. Auf Höhe einer dort befindlichen Apotheke sei der Lkw wohl auf einen Parkplatz für Lieferverkehr gefahren. Dabei kam es aus noch unbekannten Gründen zu einem Zusammenstoß mit einer 64 Jahre alten Fußgängerin. Die Frau geriet dabei teilweise unter den Lastwagen und musste anschließend durch den hinzugerufenen Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Freiburger Krankenhaus transportiert werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0761 882-3100 rund um die Uhr entgegengenommen.

