POL-PPRP: Einbruch in Kleingartenanlage - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zwischen dem 26.10.2024, 10 Uhr, und dem 28.10.2024, 11:30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen in der Brunhildenstraße abgestellten Motorroller. Am 27.10.2024, zwischen 16:30 und 20:30 Uhr, wurde ein in der Schopenhauerstraße abgestellter Motorroller gestohlen. Am 28.10.2024, zwischen 15 und 16:30 Uhr, stahlen Unbekannte einen vor einer Schule in der Nietzschestraße geparkten Motorroller. Wer hat die ...

mehr