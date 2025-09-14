PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in Waldkirch

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines gelben Kleinwagens mit EM-Kennzeichen fuhr seitlich gegen einen ordnungsgemäß geparkten silbernen VW Bus und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Verkehrsunfall ereignete sich bereits am Freitag den 12.09.2025 zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr im Unteren Amtsweg in Waldkirch. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang alle Zeugen, insbesondere jedoch einen Fahrradfahrer der den Unfall beobachten konnte, sich beim Polizeirevier Waldkirch (07681/40740) zu melden. M.A.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

